- Для обработки применяется биологический препарат низкого класса опасности, разрешённый к применению на территории Казахстана. Препараты имеют специфический запах, но не наносят вреда окружающей среде, здоровью людей, в том числе домашним животным, птицам, насекомым, - заверили в ведомстве.

В пресс-службе акимата Алматы рассказали, что в качестве эксперимента на труднодоступных участках для биообработки зелёных насаждений используются дроны. В акимате также предупредили, что обработку временно приостановили из-за ожидающихся дождей.