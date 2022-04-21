- Сын начал интересоваться пожарными машинами с двух лет, в магазине игрушек он выбирал только их. Его окрыляет любовь к пожарной тематике, - рассказал отец ребенка.

- У Альтаира захватило дух, когда он увидел все это своими глазами. По эмоциям было видно, что у маленького ребёнка присутствует боевой дух и отважный характер, - отметили в пресс-службе ведомства.

- Узнал, что трёхлетний ребенок мечтает прокатиться на пожарной машине. Решили осуществить его мечту. Надеемся, что несколько часов с пожарными подарили радость Альтаиру. Его родители рассказали, что мальчик мечтает стать пожарным. Это благородное дело, которое требует самоотдачи и мужества. Познакомившись с профессией, надеемся, что Альтаир сможет воплотить свою мечту в цель. В будущем хотим увидеть Альтаира в нашей службе, - отметил Есполов.

Альтаир Усенхан коллекционирует пожарные машины, смотрит мультики про пожарных, а его заветной мечтой было увидеть настоящих спасателей и прокатиться вместе с ними. Воплощением мечты трёхлетнего ребёнка занималась целая команда сотрудников ДЧС Атырауской области.По сценарию все происходило так: пожарную машину подогнали к подъезду, где проживает мальчик. На окно второго этажа на автолестнице поднялся начальник СПЧ №1 Закраилов. Затем Альтаира вместе с отцом спустили на автолестнице во двор. После, мальчика с его сестрой покатали на пожарной машине и повезли на экскурсию в специализированную пожарную часть №1 Атырау, где его встретили сотрудники ДЧС Атырауской области. Малышу показали тушение условного пожара на автотранспорте.Начальник Службы пожаротушения Максут Есполов ознакомил маленьких гостей с имеющейся на вооружении пожарной техникой.В завершении сюрприза Есполов от имени личного состава подарил Альтаиру набор пожарных машинок для его коллекции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.