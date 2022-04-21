- Для защиты жилых домов на наиболее опасных участках возводят земляные валы и укладывают мешки с песком. На Эмбе установлен шлюз «Бакашы», который регулирует воду в канал Курсай. В шестистах метрах от него расположен старый шлюз, который демонтировали и укрепили земляной дамбой. Но на дамбе произошёл порыв и вода затекла в Кульсары, - отметили в пресс-службе ведомства. - Сейчас на месте порыва установлена железобетонная плита укрепленная инертными материалами и мешкотарой.По сообщению спасателей, уровень воды снизился на два метра, обстановка полностью контролируется. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
