- Для защиты жилых домов на наиболее опасных участках возводят земляные валы и укладывают мешки с песком. На Эмбе установлен шлюз «Бакашы», который регулирует воду в канал Курсай. В шестистах метрах от него расположен старый шлюз, который демонтировали и укрепили земляной дамбой. Но на дамбе произошёл порыв и вода затекла в Кульсары, - отметили в пресс-службе ведомства. - Сейчас на месте порыва установлена железобетонная плита укрепленная инертными материалами и мешкотарой.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, 21 апреля в 6:57 повысился уровень воды в Эмбе. Из-за этого в Кульсары подтопило четыре двора. Уровень воды во дворах составляет 15-20 сантиметров. Спасатели эвакуировали десять жителей домов, чьи дворы подтопило.По сообщению спасателей, уровень воды снизился на два метра, обстановка полностью контролируется.Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской областиФото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.