- Все пострадавшие связывают своё заболевание с питанием в столовой колледжа. В рамках уголовного дела, возбуждённого управлением полиции Рудного, департамент санэпид контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением начал внеплановая проверку в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО S_SALTA, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В комитете санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали информацию о массовом отравлении студентов Рудненского горно-технологического колледжа. Сегодня, 21 апреля, около 15 часов 35 студентов обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. 14 из них госпитализированы с диагнозом «Острый гастроэнтерит», остальным назначили амбулаторное лечение. Состояние пациентов оценивается как стабильное и средней степени тяжести.Отобраны пробы еды, воды и смывы для лабораторных исследований. Также обследован персонал пищеблока.