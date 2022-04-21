- Также планируется подключить к системе автоматизации 44 столовых городских школ (в рамках государственно - частного партнёрства), приобрести 247 предметных кабинетов (биология, физика, химия) для 99 школ области, школьную мебель, купить 54 школьных автобуса для перевозки детей, - рассказала Темиргалиева.

Заместитель руководителя управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева озвучила планы ведомства на этот год. Они, по её словам, охватывают семь различных направлений для получения детьми качественного образования.На эти цели выделили 4,2 млрд тенге. Из них, из местного бюджета - более 1,4 млрд тенге, из республиканского - 2,7 млрд тенге.