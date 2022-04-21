Жалоба появилась в социальных сетях. Пользователи опубликовали непристойное фото, на котором пара занимается любовью под окнами дома на улице Владимировская. В пресс-службе управления полиции Атырау сообщили, что личности нарушителей установлены. Мужчина 1988 года рождения по решению суда проведёт под арестом восемь суток. А вот женщина 1989 года стоит на психиатрическом учёте. Её вновь поместили в Атырауский областной центр психического здоровья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.