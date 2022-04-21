- На сегодня на новую форму управления перешли 1 242 (74%) многоквартирных жилых дома. Кроме того, создан сервис «Центр ОСИ» в областном центре. Он проводит разъяснительную работу с собственниками квартир, что облегчает переход на новую форму управления, - пояснил Миржан Нуртазиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Собственники квартир обязаны выбрать одну из форм управления объектом кондоминиума: объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество дома (ПТ). Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев рассказал, что в области 2 002 многоквартирных жилых дома. Из них насчитывается более 230 аварийных и ветхих домов, а в более чем ста домах находится менее пяти квартир. В связи с этим, к созданию ОСИ и ПТ подлежат 1 675 домов.Также он отметил, что на протяжении последних месяцев наблюдается замедление перехода на новые формы управления.