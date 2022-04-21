Водителя «ПАЗ», работающего на маршруте №7, остановили 20 апреля за нарушение ПДД. 52-летний мужчина вызывал подозрение у полицейских и водителя отвезли на медицинское освидетельствование. Согласно его заключению, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Автобус отогнали на специальную стоянку, а водителю грозит лишение прав на семь лет и административный арест на 15 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.