- На сегодня в области имеются семь международных автобусных маршрутов (Самара, Оренбург, Тольятти, Саратов, Бузулук, Казань, Аксай - Оренбург), которые простаивали из-за карантина. С 14 апреля этого года возобновлен маршрут Уральск-Самара. С сегодняшнего дня автобусы будут ездить в Тольятти и Саратов, - рассказал спикер.

Фото из архива "МГ" Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Тимур Шиниязов.К слову, в Тольятти автобусы будут ездить ежедневно, стоимость билета - шесть тысяч тенге. В Саратов - по чётным дням, стоимость билета - 5 500 тенге. Также естьмаршрута (Атырау, Актобе). В Атырау ежедневно отправляются автобусы в 9:00 и 12:00. Стоимость билета 6 000 тенге. Как отметил Тимур Шиниязов, в Актобе билеты продают с первого апреля, однако пассажиры отсутствуют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.