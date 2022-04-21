Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Атырау, в районе от микрорайона Балыкшы до села Зарослый продолжится реконструкция автодорог. Строительство ведёт подрядная организация «КазахДорСтрой». К слову, участок протяжённостью 700 метров дороги Атырау - Дамба закрыт с 20 апреля с 21:00. Временно изменилось и движение городских автобусных маршрутов. №50 и 65 курсируют по улице О. Смагулова через улицу Кабдолова и по улице Ашхабад, а маршруты №8, 51 и 57 через село Курсай и остановку Дамбы. Жителей просят с пониманием отнестись к возникшим временным неудобствам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.