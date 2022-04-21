15 апреля протокол об административном правонарушении отменили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Антикоррупционной службе ЗКО закрыли дело в отношении главы облспорта Восьмого апреля прошлого года Антикоррупционная служба по ЗКО составила административный протокол по статье 681 КоАП РК «Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление» в отношении руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Каймена Есендиярова. В июле 2020 года он назначил на должность заместителя директора по учебной части областной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта Лукпанова, который ранее был судим за коррупцию. Каймен Есендияров не согласился с результатами проверки и неоднократно подавал апелляционные жалобы. Редакция «МГ» направила официальный запрос в управление физической культуры и спорта по ЗКО с просьбой рассказать, чем же закончилась эта история. Выяснилось, что проверяющие должным образом не изучили вопрос в части того, что должность заместителя директора по учебной работе ДЮСШ не связана с управленческими функциями, а коррупционеров, пусть даже бывших, нельзя назначать именно на такие должности. Таким образом, постановлением Антикоррупционной службы от 15 апреля 2022 года, протокол об административном правонарушении от восьмого апреля прошлого года был отменён. Что касается Лукпанова, то 14 апреля 2021 года приказом главы Облспорта трудовой договор с ним всё же расторгли. Стоит отметить, что должность главы Обспорта в ЗКО - рискованная. Уже двое руководителей департамента приговорены к длительным срокам заключения за коррупционные преступления. Муслим Ундаганов возглавлял ведомство около 10 лет. Он был задержан в марте 2013 года, в 2014 году его осудили на 12 лет лишения свободы. После на эту должность был назначен Азамат Бекет, который, к слову, девять лет проработал в департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. После ухода акима ЗКО Нурлана Ногаева в Атыраускую область, Азамат Бекет последовал за ним. В августе 2016 года на должность главы Облспорта был назначен Тимур Шаяхметов. Однако уже в декабре того же года он был задержан за взятку. В апреле 2017 года его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После Шаяхметова Облспорт возглавила Асия Аманбаева, но отработав три года, написала заявление на увольнение по собственному желанию. На этом посту в марте 2020 года её сменил Каймен Есендияров.
 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.