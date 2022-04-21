- Мы только что вернулись с облёта, были на территории сёл Орда, Бисен, там сейчас нет больших стад. Для окота сайга собирается в землях Жанибекского района. В этом году зима была затяжная, снежная, были факты падежа самцов сайгаков, - рассказал главный специалист территориальной инспекции Раимбек Шампаев.

- Раз мы содержим на наших землях, на которых должны пастись коровы, лошади, бараны, сайгаки пасутся, то надо возмещение затрат для этих четырёх районов, вводить субсидирование заготовки кормов. Для нормальной работы нашим крестьянам необходимо ограничение поголовья сайгаков, - считает Серик Жарылгапов, председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам областного маслихата.

- Недовольство крестьян по росту сайги, поголовья. Это было в советское время, заготконторы были. До 23 года вводится мораторий по изъятию сайги, - отметил Кадешев.

Специалисты отмечают ежегодный прирост в среднем на 40%.Несмотря за то, что это уголовно наказуемое деяние, сельчане отпиливают рога погибших сайгаков. В Минэкологии же предлагают вернуть промысловую добычу сайги для разгрузки пастбищ и водопоев.Руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Кадешев поясняет, что с 2017 года поднимается вопрос в Жанибекском и Казталовском районах, Букейординском районе о конкуренции на пастбище.Представители же экодвижения отмечают, поголовье сайгаков после эпидемии пастереллёза восстановилось только за последние несколько лет.