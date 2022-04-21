Ранее был увеличен сброс воды с 15 до 30 кубометров в секунду. Сейчас его наполовину сократили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Наполовину уменьшился сброс воды с Ириклинского водохранилища в Урал Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации филиала управления эксплуатации Ириклинского водохранилища, с первого апреля среднесуточный сброс через гидроузел увеличился с 15 до 30 кубометров в секунду. Сегодня, 21 апреля, в Западно-Казахстанском филиале РГП «Казводхоз» сообщили, что сейчас сброс воды снова сократили вдвое.
- Прогнозы были не оправданы и сейчас Ириклинское водохранилище наполнено только на 77%. Сброс воды сократился. Уровень Урала на посту в Уральске составляет 365 сантиметров. «Казгидромет» даёт прогноз по паводку в диапазоне 350-450 сантиметров. В прошлом году пик паводка пришёлся на конец апреля, тогда отметка достигала 358 сантиметров. В 2020 году 11 мая уровень воды достиг 307 сантиметров. Сейчас Урал хорошо подпитывают боковые притоки, - рассказал директор Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов.
Тем не менее, ранее в ДЧС ЗКО сообщали, что пик половодья реки Урал в этом году ожидается примерно с первого по 15 мая.