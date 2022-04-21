В данный момент Канат Жангалиев находится на больничном, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Директора спортшколы олимпийского резерва арестовали за пьяную езду в Уральске Фото из архива "МГ 17 марта около 5:00 директор областной специализированной школы-интернат-колледжа Олимпийского резерва Канат Жангалиев управлял служебной машиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени, что подтвердило медицинское освидетельствование. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста и семи лет лишения права управлять автотранспортом. Редакция «МГ» направила официальный запрос в управление физической культуры и спорта ЗКО с просьбой рассказать о принятый мерах в отношении Каната Жангалиева. Из ответа ведомства следует, что он занимает эту должность с 18 января 2021 года, а инцидент с нетрезвым вождением и арестом Жангалиев скрыл от руководства. 17 марта он взял отпуск без содержания на 30 дней.
– По приказу Канат Жангалиев должен был выйти на работу 18 апреля, однако он оформил больничный лист ещё на три дня. Согласно трудового кодекса, дисциплинарного взыскания не могут быть приняты в период временной нетрудоспособности работника. Меры будут приняты после того, как он выйдет на работу. Данный инцидент рассматривался на аппаратном совещании сотрудников управления, а для недопущения впредь подобных проступков проводилось собрание среди всех директоров спортивных организаций, - сообщили в управлении физической культуры и спорта в ЗКО.
Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что коллеги не одобряют, более того, осуждают недостойное поведение Каната Жангалиева и даже назвали поступок директора аморальным и несовместимым с дальнейшим продолжением работы на прежней должности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.