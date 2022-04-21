Из Вознесенского кафедрального собора Алматы будет вестись прямая трансляция, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Казахстана без COVID-ограничений Фото: «Интерфакс-Казахстан» В пресс-центре «Интерфакс-Казахстан» сообщили, что пасхальное богослужение пройдёт во всех храмах страны в ночь на 24 апреля. В Вознесенском кафедральном соборе богослужение совершит глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Начало в 23:30. Со службы будет вестись прямая трансляция на YouTube.
- В Казахстане существует добрая традиция всенародно отмечать праздники двух ведущих конфессий страны – Ислама ханафитского мазхаба и Православного христианства. Священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ. Две Пасхи подряд – в 2020 и 2021 году – праздничные богослужения в Казахстане совершались при закрытых дверях, с большими ограничениями, связанными с противоэпидемиологическими мерами. По милости Божией в текущем году у всех казахстанцев будет возможность беспрепятственно посетить храмы и принять участие в необыкновенных по своей красоте и духовному содержанию службах Светлого Воскресения Христова, а также освятить традиционную пасхальную трапезу – крашенные яйца, куличи и творожные пасхи, - сказал митрополит Александр.
Он добавил, что в храмах Казахстана совершат молитвы «о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви».