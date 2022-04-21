- Принятыми мерами пресечён сбыт поддельных денежных купюр. Их общее количество превышает 1 200 штук на общую сумму 67 тысяч долларов, - отметили в АФМ.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что из них семь случаев выявили в Нур-Султане, по два - в ЗКО и Мангистауской области, ещё по одному факту - в Туркестанской области и Шымкенте.Жителей призывают быть внимательными и.