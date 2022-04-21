- Курс рассчитан на 70 дней. Однако мы проучились лишь 40 дней. Автор проекта не выполнил своего обещания, - заявила девушка.

- Нам сказали, что проект невыгоден, якобы потому и закрываются. Мы просили вернуть деньги. Но на связь они не выходили. В офисе мы не застали руководителей. Пришлось вызывать полицию и писать заявление, - рассказала жительница города Газиза Байдаулет.

- Состоит из восьми модулей. Они прошли шесть модулей. 7-8-е модули они не проходили. Отчёт не предоставляли. Есть студенты, которые прошли обучение, но задания не выполняли. Компания свои обязанности выполнила. Мы также ожидаем, чтобы студенты свои отчёты сдавали, - ответила юрист Салтанат Диханбаева.

Кадр из видео Almaty.tv Ерке Турлы взяла дорогостоящий курс продюсирования от известного блогера в рассрочку.Ещё 19 человек, которые проходили с ней обучение, пришли в офис компании и требуют вернуть полмиллиона тенге.Представитель автора обучающего проекта заверяет, что всё проходит в рамках заключённого договора.Полиция провела своё расследование и предложила недовольным ученикам разрешить спор в суде, так как это гражданское дело. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.