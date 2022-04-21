Алматинцы пожаловались на «неэффективность» дорогих курсов блогеров
Участники курсов говорят, что им не дали возможность доучиться до конца. Организаторы заявляют об обратном, передаёт Almaty.tv.
Кадр из видео Almaty.tv
Ерке Турлы взяла дорогостоящий курс продюсирования от известного блогера в рассрочку.
- Курс рассчитан на 70 дней. Однако мы проучились лишь 40 дней. Автор проекта не выполнил своего обещания, - заявила девушка.
Ещё 19 человек, которые проходили с ней обучение, пришли в офис компании и требуют вернуть полмиллиона тенге.
- Нам сказали, что проект невыгоден, якобы потому и закрываются. Мы просили вернуть деньги. Но на связь они не выходили. В офисе мы не застали руководителей. Пришлось вызывать полицию и писать заявление, - рассказала жительница города Газиза Байдаулет.
Представитель автора обучающего проекта заверяет, что всё проходит в рамках заключённого договора.
- Состоит из восьми модулей. Они прошли шесть модулей. 7-8-е модули они не проходили. Отчёт не предоставляли. Есть студенты, которые прошли обучение, но задания не выполняли. Компания свои обязанности выполнила. Мы также ожидаем, чтобы студенты свои отчёты сдавали, - ответила юрист Салтанат Диханбаева.
Полиция провела своё расследование и предложила недовольным ученикам разрешить спор в суде, так как это гражданское дело.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!