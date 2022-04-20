Какая должны быть подошва у кроссовок?

Какие должны быть вставки на подпятниках?

Какая должна быть стелька?

Фото с сайта pexels.comВо многих моделях производители предусматривают второй слой подошвы, ее чаще всего называют подметкой. Так вот этот слой изготавливается из более прочных и надёжных материалов. Так вот если подметка покрывает не всю подошву, а только некоторую ее часть, очевидно производитель экономил. Гораздо прочнее та пара кроссовок, у которых подметка на всю подошву.Эти вставки делают для того, чтобы более комфортно было при ходьбе. Более того, они поддерживают ногу, что позволяет избежать серьезных травм. Также продлевают срок службы изделия. В принципе, в качественной обуви они всегда есть. И если он очень мягкий и ее возможно согнуть прямо до стельки, то лучше от покупки такой обуви воздержаться.В самых продвинутых моделях, которые готовы пройти испытание на качество имеется эргономичная стелька. Иными словами, это выступ в ее средней части, который сделан в форме ступни. Кстати, также на хорошее качество указывают бортики вокруг пятки. А вот если стельки тонкие, да еще бывают с резким запахом клея, то лучше их не брать. Если вы придержитесь описанным советам, то выберите ту пару, которая прослужит вам долгие годы.