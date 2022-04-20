Три детали, которые укажут на спортивную обувь высокого качества
Сейчас для продажи обуви открыты специальные магазины. Ассортимент таков, что разбегаются глаза. Но как понять, что обувь действительно качественная. Как сделать правильный выбор по соотношению цена-качество? Мы вам расскажем три способа, как сделать правильный выбор.
Фото с сайта pexels.com
Какая должны быть подошва у кроссовок?
Во многих моделях производители предусматривают второй слой подошвы, ее чаще всего называют подметкой. Так вот этот слой изготавливается из более прочных и надёжных материалов. Так вот если подметка покрывает не всю подошву, а только некоторую ее часть, очевидно производитель экономил. Гораздо прочнее та пара кроссовок, у которых подметка на всю подошву.
Какие должны быть вставки на подпятниках?
Эти вставки делают для того, чтобы более комфортно было при ходьбе. Более того, они поддерживают ногу, что позволяет избежать серьезных травм. Также продлевают срок службы изделия. В принципе, в качественной обуви они всегда есть. И если он очень мягкий и ее возможно согнуть прямо до стельки, то лучше от покупки такой обуви воздержаться.
Какая должна быть стелька?
В самых продвинутых моделях, которые готовы пройти испытание на качество имеется эргономичная стелька. Иными словами, это выступ в ее средней части, который сделан в форме ступни. Кстати, также на хорошее качество указывают бортики вокруг пятки. А вот если стельки тонкие, да еще бывают с резким запахом клея, то лучше их не брать.
Если вы придержитесь описанным советам, то выберите ту пару, которая прослужит вам долгие годы.
