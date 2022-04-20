Оториноларингологи рассказали, как ухаживать за ушами, в каких случаях не обойтись без помощи врача и чем чистить точно нельзя. Как правильно чистить уши и стоит ли это делать вообще Фото с сайта Pixabay.com В здоровых ушах непременно скапливается сера, и некоторым она приносит дискомфорт, по этой причине они часто и тщательно чистят уши. Этого делать нельзя, так как сера служит защитой слухового прохода и внутреннего уха от пересыхания и попадания воды, выполняет роль смазки. В ушах с серой не размножаются бактерии и грибки, уши защищены от пыли, насекомых. В нормальных и здоровых ушах в месяц должно вырабатываться от 15 до 20 граммов серы, а во время работы челюсти она перемещается к ушной раковине и не требует дополнительной чистки. Но бывает так, что в ушах может появиться зуд, причина - излишнее скопление серы. Такой процесс может возникнуть в следствие кожных заболеваний и инфекции слухового прохода. Но такая проблема может возникнуть из-за неправильной чистки ушей ватными палочками и другими острыми предметами. Когда сера накапливается в большом количестве может образоваться ушная пробка. Чаще этому подвержены дети и люди преклонного возраста и те, у кого узкий слуховой проход. Когда вода попадает в серу, она начинает набухать и увеличиваться в размерах, вот тогда и появляется у людей проблемы со снижением слуха, ощущение заложенности в ушах и головная боль. Пробки в обязательном порядке надо удалять, но ни в коем случае не пытайтесь это сделать самостоятельно, обратитесь к отоларингологу. В идеале нужно 1-2 раза в год ходить к лору для профилактического осмотра. Обычную серу отоларингологи советуют чистить во время душа или мытья головы. Не нужно ковырять, достаточно протереть влажным полотенцем ушную раковину снаружи, наклонить голову на бок, чтобы излишки воды стекли. раз в неделю ватный диск смачиваем мирамистином или перекисью водорода, протираем ухо на глубине не более 1 сантиметра. Не рекомендуется пользоваться различными маслами, борным спиртом, ушными свечами. Если вы чувствуете, что слух начал ухудшаться, вам начали слышаться шумы, писки и глухие звуки, то не затягивайте с визитом к специалисту. Такие признаки чреваты сенсоневральной тугоухостью и на 100% восстановить слух не получится. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.