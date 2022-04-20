Фото с сайта Pixabay.com В здоровых ушах непременно скапливается сера, и некоторым она приносит дискомфорт, по этой причине они часто и тщательно чистят уши. Этого делать нельзя, так как сера служит защитой слухового прохода и внутреннего уха от пересыхания и попадания воды, выполняет роль смазки.В нормальных и здоровых ушах в месяц должно вырабатываться от 15 до 20 граммов серы, а во время работы челюсти она перемещается к ушной раковине и не требует дополнительной чистки. Но бывает так, что в ушах может появиться зуд, причина - излишнее скопление серы. Такой процесс может возникнуть в следствие кожных заболеваний и инфекции слухового прохода. Но такая проблема может возникнуть из-за неправильной чистки ушей ватными палочками и другими острыми предметами. Когда сера накапливается в большом количестве может образоваться ушная пробка. Чаще этому подвержены дети и люди преклонного возраста и те, у кого узкий слуховой проход. Когда вода попадает в серу, она начинает набухать и увеличиваться в размерах, вот тогда и появляется у людей проблемы со снижением слуха, ощущение заложенности в ушах и головная боль.В идеале нужно 1-2 раза в год ходить к лору для профилактического осмотра.Не нужно ковырять, достаточно протереть влажным полотенцем ушную раковину снаружи, наклонить голову на бок, чтобы излишки воды стекли. раз в неделю ватный диск смачиваем мирамистином или перекисью водорода, протираем ухо на глубине не более 1 сантиметра. Не рекомендуется пользоваться различными маслами, борным спиртом, ушными свечами. Если вы чувствуете, что слух начал ухудшаться, вам начали слышаться шумы, писки и глухие звуки, то не затягивайте с визитом к специалисту. Такие признаки чреваты сенсоневральной тугоухостью и на 100% восстановить слух не получится. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.