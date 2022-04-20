В «Казгидромете» предупреждают, что 21 апреля в ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сильный ветер ожидается в ЗКО На большей части Казахстана пройдут дожди, ожидается усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +17..+19, ночью похолодает до +8..+10. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +11.+13 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
