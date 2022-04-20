В городе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной Войны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сколько получат ветераны ВОВ к 9 мая в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима Уральска Мирболат Нуржанов в ходе брифинга в РСК рассказал, что ко Дню Победы ветеранам и инвалидам ВОВ выплатят по миллиону тенге (17 человек), жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей (шесть человек) - по 120 тысяч тенге, ветеранам тыла - по 30 тысяч тенге.
- 77-летие Великой Победы пройдёт в Уральске с рядом изменений. Во-первых, в этом году главные улицы города не будут закрыты, не состоится и шествие «Бессмертного полка». В Уральске пройдёт акция «Бессмертный полк» в онлайн формате в память об участниках войны, - сказал Нуржанов.
Акция «Бессмертный полк» пройдёт на единой информационной платформе. На неё можно будет оставить информацию и данные о своём родственнике. Ко Дню Победы материальную помощь получат и несколько других категорий граждан.