- Да, есть выпускники медвузов, их направляют к нам, но долгий процесс обучения - не приемлем, шесть-семь лет человек учится, потом ещё 3-4 года резидентура. Сейчас узкие специалисты вымылись из государственных больниц, они все ушли к частникам, там лучше условия и платят больше. Как можно поставить вопрос перед министерством здравоохранения, чтобы сделать в порядке эксперимента специализацию: после окончания медвуза отправлять выпускников сразу на специализацию в больницу, проучить их на практике и сделать их узкими специалистами. Я думаю, что это самый короткий и эффективный путь. Нужно обеспечить как-то область узко-специализированными кадрами. Нужно сократить резидентуру и сделать просто специализацию, - считает Ищанов.

- Там спокойно можно принять пациента и проконсультировать его за пять тысяч тенге. Молодые специалисты, если даже приезжают к нам в область, директора медучреждений идут им навстречу, оплачивают некоторым коммунальные услуги или съёмные квартиры. На уровне районов предоставляется один миллион тенге и квартира для проживания. Но молодежь это не устраивает, и они обратно возвращаются к себе, даже отказываются от миллиона. Потому что они едут туда, где жили раньше. Перед выпускником нет договоренности отработать, к примеру, в нашей области 3-4 года. Сколько протянут, столько работают. У нас нет в области высшего учебного заведения и это тоже одна из причин дефицита кадров, - разъяснила ситуацию заместитель главного врача области.

- Есть желающие из Самары и Саратова поработать у нас. Но они не могут этого сделать, они считаются иностранной рабочей силой, что противоречит закону. Поэтому они могут к нам приехать только по обмену опытом. Надо разрешить Минздраву, чтобы упростили эту систему и зарубежные врачи могли приезжать к нам лечить и оперировать жителей ЗКО безо всяких формальностей и миграционных вопросов, - сказал руководитель СМГ по ЗКО.

- Есть некоторые специальности, где она необходима. Но есть и те специальности, где вообще нет необходимости проходить резидентуру. Университеты заинтересованы, чтобы она была. Нет ни одной профессии на сегодняшний день, где можно просто пройти первичное обучение в течение 6-7 лет. Вот взять специальность клинического фармаколога - да любой врач клиницист. Почему проблему практической медицины решили учебные центры? При этом в свою пользу, а страдает практическая медицина, - сказала Ахметова.

- Страна огромная, территория огромная. Вот взять эти протоколы. Особенно отразилось на нас во время пандемии. Например, когда человек попадает с одним заболеванием, у каждого разный организм, и лечить всех по одному протоколу - неправильно. Эти вещи, возможно, котируются в Европе, где другой уровень. Вообще считаю, что нужно переходить к забытой и старой советской системе, или даже быть ближе к российской. У нас всё несовершенно. Если человек обращается по страховке в поликлинику, он должен всё время ждать - сначала приема, чтобы попасть к врачу (на это в среднем уходит неделя - прим. автора), потом очереди, чтобы сдать анализы, и потом ещё недельку-другую, чтобы получить обслуживание в стационаре. Хорошо, если заболевание не серьёзное, а если болезнь требует срочного медицинского вмешательства? Врачи не могут этого сказать! Как критиковать своё же министерство и руководство? - сказала Салиева.

Руководитель «Ел намысы» по ЗКО Галимжан Ищанов отметил, чтоЗаместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова добавила, что ситуация из года в год с дефицитом кадров не исправляется. Многие врачи ушли в частные медицинские кабинеты.Галимжан Ищанов дополнил, что многие из ЗКО учатся в России и там же остаются. Рядом Саратов, Оренбург и Самара.Директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова высказала своё мнение по поводу резидентуры.Также в ходе совещания озвучили проблемы медицинского страхования, а вернее несовершенства данной реформы. По словам члена СМГ по ЗКО Алии Салиевой, новшества по медстрахованию не подходят для нашей страны и народа.Рафаэля Гасанов отметил, что все озвученные проблемы и рекомендации будут предоставлены в канцелярию премьер-министра.Галимжан Ищанов и Алия СалиеваНадия Ахметова