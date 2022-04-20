Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима Уральска Мирболат Нуржанов в ходе брифинга в РСК рассказал, как в городе планируют отметить майские праздники.с 9:00 до 13:00 по улице М.Ихсанова, а такжес 9:00 до 13:00 перед торговым домом Жангир хан пройдут праздничные сельскохозяйственные ярмарки.в 10:00 на Арбате по улице Д. Нурпейсовой пройдёт выставка национальных культурных центров. Затем в 11:00 на площади Абая состоится театрализованная праздничная концертная программа. В этот же день в 13:00 в городском парке культуры и отдыха состоится праздничная концертная программа с участием городских художественных коллективов, посвящённая открытию летнего сезона парка. А в 20:00 состоится праздничный концерт.в 18:00 ко Дню единства народа Казахстана будет организована праздничная концертная программа на площади Первого Президента, в парке М. Монкеулы и в парке Деркул.в 9:00 перед стадионом П. Атояна пройдёт военно-патриотический парад школьников и выставка военной техники. Затем на стадионе для учащихся школ будет организован мастер-класс спортсменов по каратэ и военно-патриотическое представление.в 10:00 во Дворце культуры молодежи состоится городской конкурс патриотических песен.в 11:00 в войсковой части 5517 запланирован День открытых дверей - выставка военной техники и оружия.в 10:00 состоится забег среди жителей города, посвященный Дню защитника Отечества. Более 500 участников примут участие в марафоне, который пройдёт на правом берегу реки Чаган.в 15:00 состоится открытие и республиканского турнира по хоккею «Кубок Победы» среди любительских команд, асостоится закрытие.в 8:30 до 9:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику «Славные дочери Казахского народа», к памятнику Г.К. Жукова, на Братской могиле, на мемориале «Этих дней не смолкнет слава», к памятнику Т. Масина.в 9:00 к «Вечному огню» на площади Победы возложат цветы руководители области, города и ветераны ВОВ. В одном направлении будут установлены специальные указатели и турникеты, а сотрудники правоохранительных органов будут следить за общественный порядком. По периметру будут расставлены волонтеры, которые будут раздавать ленты Победы.в 11:00 в городском парке культуры и отдыха состоится праздничный концерт. В этот же день руководители области, города и управления поздравят ветеранов ВОВ, узников с выездом на дом. К праздникам площадь Победы, площадь Абая и улицы города празднично оформят. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.