на социальную сферу - 123,3 млн тенге;

возврат недоиспользованных трансфертов и кредитов выделенных в прошлом году - 651, 4 млн тенге;

продолжение работ по строительным объектам и на разработку ПСД - 151,7 млн тенге;

бесперебойное водоснабжение населения города - 842,7 млн тенге;

содержание уличного освещения - 168,1 млн тенге;

благоустройство и озеленение территории города - 219, 3 млн тенге;

субсидирование пассажирских перевозок - 800 млн тенге;

трансферты поселками и сельским округам - 115,6 млн тенге;

текущие расходы государственных органов - 142, 1 млн тенге;

Иллюстративное фото из архива "МГ" Уточнение городского бюджета проводится из-за уточнения бюджета области. На сессии предложили увеличить бюджет на 3,7 миллиарда тенге. Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмира Тулегенова предложила направить городской бюджет:С учётом вносимых изменений, городской бюджет составит 41,1 млрд тенге. К слову, депутаты поддержали решение.