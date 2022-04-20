Педагоги также могут пройти пробное НЦТ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 136 баллов на ЕНТ набрала выпускница из ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства образования и науки сообщили, что бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ можно пройти онлайн на сайте prob-ent.testcenter.kz. Для этого необходимо ввести ИИН, выбрать профильные предметы и приступить. Пробное онлайн-тестирование могут пройти и педагоги, которые сдают Национальное квалификационное тестирование на сайте prob-nqt.testcenter.kz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.