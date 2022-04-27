Иллюстративное фото из архива "МГ" Инфекцию выявили у четырёхлетнего ребёнка из города Чжумадянь в центральной китайской провинции Хэнань. Он заразился пятого апреля при контакте с домашней птицей, через пять дней его госпитализировали из-за ухудшения состояния. При этом все его близкие здоровы. Согласно предварительной оценке комиссии, у штамма H3N8 пока нет способности эффективно инфицировать людей, поэтому риск крупномасштабной эпидемии низок.

H3N8 - это подтип вируса гриппа A, эндемичного для птиц, лошадей и собак. Это основная причина гриппа лошадей, также известная как вирус гриппа лошадей. В 2011 году сообщалось, что он был обнаружен в тюленях.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.