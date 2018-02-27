Destination открывает новый филиал в ТРЦ Asia Mall

3 и 4 марта с 12.00 до 15.00 состоится официальное открытие нового филиала языковой школы Destination. Любой желающий может пройти тест на уровень английского языка, записаться на занятия, познакомиться и побеседовать с преподавателем центра о методике и перспективах обучения, а также принять участие в розыгрыше сертификатов скидок. - Наши филиалы в 6 микрорайоне уже полностью укомплектованы, поэтому новым студентам сложно подобрать группу. В связи с этим мы решили открыть дополнительный филиал, чтобы обучаться у нас могли все желающие, - говорит директор языковой школы Destination Роман ЛУШАК