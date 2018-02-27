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Бизнес-новости

Destination открывает новый филиал в ТРЦ Asia Mall

3 и 4 марта с 12.00 до 15.00 состоится официальное открытие нового филиала языковой школы Destination. Любой желающий может пройти тест на уровень английского языка, записаться на занятия, познакомиться и побеседовать с преподавателем центра о методике и перспективах обучения, а также принять участие в розыгрыше сертификатов скидок. - Наши филиалы в 6 микрорайоне уже полностью укомплектованы, поэтому новым студентам сложно подобрать группу. В связи с этим мы решили открыть дополнительный филиал, чтобы обучаться у нас могли все желающие, - говорит директор языковой школы Destination Роман ЛУШАК
gorod
Destination открывает новый филиал в ТРЦ Asia Mall
3 и 4 марта с 12.00 до 15.00 состоится официальное открытие нового филиала языковой школы Destination. Любой желающий может пройти тест на уровень английского языка, записаться на занятия, познакомиться и побеседовать с преподавателем центра о методике и перспективах обучения, а также принять участие в розыгрыше сертификатов скидок.
- Наши филиалы в 6 микрорайоне уже полностью укомплектованы, поэтому новым студентам сложно подобрать группу. В связи с этим мы решили открыть дополнительный филиал, чтобы обучаться у нас могли все желающие, - говорит директор языковой школы Destination Роман ЛУШАКОВ.

3 и 4 марта мы дарим скидку 20% на первый месяц обучения всем записавшимся на занятия в филиале в ТРЦ Asia Mall.

На третьем этаже торгово-развлекательного центра расположены два просторных кабинета и администрация с новым современным оборудованием. Обучение здесь будет проходить с 10.00 до 21.00 ежедневно. Возможны и воскресные курсы (по 2 часа каждое воскресение). Как и в других филиалах, в новом филиале будут сформированы группы по возрасту и уровню знания английского. Детей принимают с пяти лет. Будут группы с русским и казахским языками обучения.
3 и 4 марта в 14.00 состоятся розыгрыши сертификатов на скидки 50, 75 и 100%! *скидки на обучение для двух детей из одной семьи; *бесплатное посещение танцевальной и вокальной студий D-dance и D-voice; *скидка на обучение второго языка в Destination (китайский, испанский, французский) *скидки на обучение обладателям сертификата «Лучший ученик месяца»
 
3 и 4 марта с 12.00 до 15.00 ждем вас в ТРЦ Asia Mall (мкр. Женис, 3, 3 этаж, напротив ТД «Орал») Консультации по телефонам: 8(7112)26-20-53, 8-778-788-74-45
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