«Destination» поможет поступить в университет Канады

21 февраля международный отдел языковой школы «Destination» проводит презентацию канадского университета Thompson Rivers University (провинция Британская Колумбия, Канада) в Уральске. На презентации официальный представитель зарубежного вуза Татьяна БОЙКА расскажет об особенностях поступления и обучения в Канаде. Татьяна уже второй год посещает наш город, так как интерес к зарубежному образованию у уральцев растет с каждым годом. - На мой взгляд, Thompson Rivers University (TRU) сочетает в себе всё, что обычно ищут студенты: доступное по цене обучение и проживание на кампусе, благоприятный кли