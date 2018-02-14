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«Destination» поможет поступить в университет Канады

21 февраля международный отдел языковой школы «Destination» проводит презентацию канадского университета Thompson Rivers University (провинция Британская Колумбия, Канада) в Уральске. На презентации официальный представитель зарубежного вуза Татьяна БОЙКА расскажет об особенностях поступления и обучения в Канаде. Татьяна уже второй год посещает наш город, так как интерес к зарубежному образованию у уральцев растет с каждым годом. - На мой взгляд, Thompson Rivers University (TRU) сочетает в себе всё, что обычно ищут студенты: доступное по цене обучение и проживание на кампусе, благоприятный кли
gorod
«Destination» поможет поступить в университет Канады
21 февраля международный отдел языковой школы «Destination» проводит презентацию канадского университета Thompson Rivers University (провинция Британская Колумбия, Канада) в Уральске. На презентации официальный представитель зарубежного вуза Татьяна БОЙКА расскажет об особенностях поступления и обучения в Канаде.
Татьяна уже второй год посещает наш город, так как интерес к зарубежному образованию у уральцев растет с каждым годом. - На мой взгляд, Thompson Rivers University (TRU) сочетает в себе всё, что обычно ищут студенты: доступное по цене обучение и проживание на кампусе, благоприятный климат, большое количество программ обучения на любой вкус, - рассказывает Татьяна. - Thompson Rivers University – один из лидеров в сфере международного образования в Канаде. Он расположен в городе Камлупс (Kamloops), который находится в горной местности посреди двух рек South и North Thompson.
Чем отличается TRU от других зарубежных вузов? • Невысокая стоимость обучения и проживания по сравнению с вузами США, Англии и других стран Европы. • Зачисление в университет без вступительных экзаменов, возможность перевода из вузов Казахстана с зачётом уже пройденных предметов. • Зачисление студентов без предоставления сертификатов IELTS либо TOEFL. Если студенты не имеют сертификатов IELTS /TOEFL, они могут сдать внутриуниверситетский экзамен (English Placement Test). Если уровень английского у студентов недостаточно высок для обучения по основной академической программе, то они начинают своё обучение на подготовительном уровне, на котором академические предметы проводятся параллельно с ESL программой (English as Second Language). У студентов TRU есть возможность обучаться по программе с оплачиваемой практикой. Сочетание обучения и практики при получении высшего и дипломного образования (программы Co-Op). Для студентов это отличный старт профессиональной карьеры в Канаде и экономия средств одновременно. Кроме этого, у них есть возможность после окончания обучения легально работать по программе Post Graduation Work Permit Program. Если программа обучения длится более 2 лет, разрешение на работу после окончания вуза выдается сроком на 3 года. Также иностранные студенты в Канаде имеют право подрабатывать 20 часов в неделю.
Сейчас в TRU обучается 5 человек из Уральска: - Мы ни чуть не пожалели, что поступили в TRU. Нас очень порадовало качество обучения. TRU – это целый городок, в котором есть абсолютно всё необходимое для жизни. Мы с удовольствием посещаем занятия и различные секции по интересам, - делится своими впечатлениями один из уральских ребят. Родители также довольны условиями проживания: - Для меня самое главное, чтобы мой ребенок был в безопасности, поэтому я была не против выбора дочери. И сейчас, спустя полгода обучения, я спокойна за своего ребенка. Она получает действительно качественное образование в одной из самых безопасных стран мира, - говорит мама одной из девочек, поступивших в TRU.
Факты о TRU: • Университет основан в 1970 году • Свыше 26 000 студентов на очном и заочном отделениях • 10% международных студентов • Более 100 студенческих клубов • Более 140 учебных программ
Подробную информацию Вы можете получить на бесплатной презентации 21 февраля в 18.00. Место проведения презентации: главный филиал Destination по ул. Жукова, 1, офис 310. Предварительная запись на презентации по телефонам: 8(7112)918-022, 8-778-320-54-46. Возможны индивидуальные встречи с представителем.
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