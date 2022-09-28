Дети носят тяжёлые рюкзаки: ускорить перевод учебников в цифровой формат поручил Токаев
Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле и инфраструктуре новых школ.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам сказал, что реализация национального проекта «Комфортная школа» должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов. Правительство и счётный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению.
- Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому я поддерживаю предложение правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года. Причём они должны решить, в том числе, и вопросы снижения бюрократии, затягивания решения конкретных вопросов, - сказал глава государства.
Предложение Правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction президент «считает возможным» поддержать. Это, по его словам, позволит планировать, строить и контролировать весь процесс в одном месте.
- Ещё один момент. Очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжёлые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения, - отметил президент.