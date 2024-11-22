Дети прыгали из окна многоэтажки, спасаясь от пожара в ЗКО

Спасателям пришлось эвакуировать 12 человек, семеро из которых дети.

Пожар произошел утром 22 ноября в доме №19, 10 микрорайона города Аксай. По данным ДЧС ЗКО, в квартире на четвертом этаже горела мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасателям эвакуировали 12 человек, семеро из которых дети.

В социальных сетях распространяются жуткие кадры с места происшествия. Так, на видео двое маленьких детей прыгают из окна четвертого этажа, а внизу их ловят мужчины с натяжным полотном. К сожалению, после падения второго ребенка край полотна сорвался. Оба ребенка доставлены в больницу. В пресс-службе управления здравоохранения пообещали позже прокомментировать их состояние.

Ликвидировать пожар удалось в 9:47. Причины пожара устанавливают специалисты. В акимате города Аксай сообщили, что ситуация находится у них на контроле и семье будет оказана помощь.

Иные подробности выясняются.

Внимание! Не рекомендуется смотреть данное видео беременным, детям и людям со слабой психикой.

Видео очевидцев