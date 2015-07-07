Детская стоматология в Уральске передана в частные руки

В рамках государственно-частного партнерства областная детская стоматология была передана инвестору. По словам руководителя областного управления здравоохранения по ЗКО Камидуллы ИРМЕНОВА, с передачей стоматологии в частные руки, оказание бесплатных медицинских услуг ни в коем случае не отменяется. - Никаких проблем нет, государственно-частное партнерство ведется широкомасштабно и никаких проблем у нас не будет, - рассказал Камидулла ИРМЕНОВ. - Как получали государственный заказ, так и будут его получать. Другой вопрос, что инвестор теперь будет развивать и улучшать качество. В течение 10 лет