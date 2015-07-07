Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Детская стоматология в Уральске передана в частные руки

В рамках государственно-частного партнерства областная детская стоматология была передана инвестору. По словам руководителя областного управления здравоохранения по ЗКО Камидуллы ИРМЕНОВА, с передачей стоматологии в частные руки, оказание бесплатных медицинских услуг ни в коем случае не отменяется. - Никаких проблем нет, государственно-частное партнерство ведется широкомасштабно и никаких проблем у нас не будет, - рассказал Камидулла ИРМЕНОВ. - Как получали государственный заказ, так и будут его получать. Другой вопрос, что инвестор теперь будет развивать и улучшать качество. В течение 10 лет
Анэль Кайнеденова
Детская стоматология в Уральске передана в частные руки
ctomatoiog
ctomatoiog
В рамках государственно-частного партнерства областная детская стоматология была передана инвестору. По словам руководителя областного управления здравоохранения по ЗКО Камидуллы ИРМЕНОВА, с передачей стоматологии в частные руки, оказание бесплатных медицинских услуг ни в коем случае не отменяется. - Никаких проблем нет, государственно-частное партнерство ведется широкомасштабно и никаких проблем у нас не будет, - рассказал Камидулла ИРМЕНОВ. - Как получали государственный заказ, так и будут его получать. Другой вопрос, что инвестор теперь будет развивать и улучшать качество. В течение 10 лет они обязаны оказывать детскую стоматологическую помощь детям. За ними также будет смотреть департамент контроля и комитет оплаты. Ничего не меняется, кроме того, что инвестор, входя туда, планирует его дальнейшее развитие. Как стало известно, в будущем планируется приватизация центра ЗОЖ в Уральске, а также сейчас ищут инвесторов для строительства областного наркологического диспансера. - Мы этот проект подали, но не факт, что в этом году инвестор найдется, - заключил ИРМЕНОВ. Кроме того, 36 медицинских организаций области переведены на ПХВ. DrrDLhweYSI Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
частные руки

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article