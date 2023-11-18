Детский центр для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими заболеваниями открыли в Уральске. Они смогут находиться там с 9:00 до 18:00. С воспитанниками будут заниматься психолог, логопед, дефектолог, инструктор ЛФК.

Айгуль Хамиева, учредитель проекта, имеет медицинское и фармацевтическое образование. Её фирма изготавливает протезы для лиц с инвалидностью по новым технологиям. По словам Айгуль, у детей в центре будут пятидневные занятия, трёхразовое питание и развозка.

— В социальной сфере нельзя говорить о какой-то прибыли. Это бывшее помещение детского сада. Мы его арендовали, как и автомобиль. Планируем приобрести свой. У детей должна быть индивидуальная программа реабилитации, в которой будет запись на дневной стационар. Они проходят медкомиссию, делают в ЦОНе заявку, получают направление и приходят сюда. Всё абсолютно бесплатно, — сказала Айгуль Хамиева.

Руководитель центра малой вместимости Астаны Айман Сыздыкова говорит, что учреждение будет удобно для родителей, которые находятся в постоянном декрете. Ежедневно около 12 человек будут предоставлять детям педагогические и медицинские услуги.

— Мамы смогут найти себе работу и немного себя расслабить. Ведь очень сложно с такими детками. Детям будет здесь комфортно. Уральский центр хорош, здесь очень много кабинетов. Есть спальни, игровые комнаты и кабинеты для медицинского обслуживания, — отметила Сыздыкова.

Мама особенного ребёнка Нейля Терницкая рассказала, что ранее она не могла устроиться на работу, сейчас появилась надежда.

— Коммуникация и адаптация в обществе для них очень важна. Здесь удобства, детей развозят. У меня ребёнок с аутистическим сектором. Смогу устроиться на работу, благодаря мини-центру. Все мы переживаем, это проект новый. Есть дефектолог, логопед, Надеемся, что ребёнок привыкнет и будет заниматься, — сказала Терницкая.

Это пилотный проект министерства труда и соцзащиты населения РК. В центре будут работать с детьми в возрасте от полутора до 18 лет. Группы разделят по возрастам и заболеваниям. Центр рассчитан на 35 детей, в каждой группе — от 6 до 12 человек.