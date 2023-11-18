В суде №2 района Байтерек вынесли решение по иску районного отдела земельных отношений к бывшему акиму района Кариму Жакупову и бизнесмену Нурлану Есчанову.

Постановление о выдаче Есчанову 19,6 гектаров земли в элитном посёлке Мичурино признали незаконным. Как и все последующие сделки с этой землёй.

Дело началось с подачи общественника. На земельный вопрос обратил внимание председатель республиканского общественного объединения «Әділдік Жолы» Бауыржан Заки Ахметжан. Он выяснил, что в 2017 году аким Мичуринского сельского округа (при акиме района Кариме Жакупове) предоставил в аренду предпринимателю Нурлану Есчанову земельный участок площадью 19,6 гектаров земли для развития этнического аула и конефермы.

Через три года при новом акиме района Марате Токжанове участок уходит в собственность Есчанову. Стоимость сделки — 42,8 млн тенге, оплата поступала в казну в течение трёх лет. В 2021 году Нурлан Есчанов продаёт эти 19,6 гектаров экс-акиму Жакупову. Последний разделил земли на 24 участка.

17 ноября озвучено решение суда по делу.

— Иск отдела земельных отношений к Нурлану Есчанову — удовлетворить. Признать договор между отделом земельных отношений и ответчиком об аренде участка недействительным. Признать договор купли-продажи земельного участка от 13 июля 2021 года, заключённый между Нурланом Есчановым и Каримом Жакуповым — недействительным. Признать приказы отдела земельных отношений об утверждении землеустроительного проекта и разделе участков — недействительными. Все последующие сделки с этой землей, согласно Гражданскому Кодексу, считаются недействительными. Кроме того, выносится частное определение в адрес Генеральной прокуратуры РК, руководителю НАО «Правительство для граждан» для рассмотрения по существу, — зачитала решение судья Александра Сидорова.

Сидорова разъяснила, что Есчанов, предлагая бизнес-проект, заявлял о создании новых рабочих мест, развитии туризма и пополнении казны. При этом земли имели статус сельскохозяйственных.

— В 2017 году у Есчанова закончился срок первоначальной аренды этого участка, он подал на продление. Была собрана земельная комиссия и одобрила ему продление, назначение земель при этом не менялось. Есчанов не заключил с акиматом договор аренды и не перевыпустил госакт, то есть тот госакт 2015 года истёк. Несмотря на эти нарушения, в 2020 году рассмотрено заявление о продажи земли в аренду, к которому ответчик приложил просроченный госакт. Земельная комиссия вновь выносит положительное решение. Никто не обращает внимание на то, что бизнес-проект там не реализуется. Генеральная прокуратура должна разобраться в этом деле и выявить круг причастных лиц. Поскольку там задействован не только аким, но и специалисты, а также члены земельной комиссии, — рассказала судья.

Если на судебное решение не подадут апелляционную жалобу, то земли должны вернуть в государственную собственность.