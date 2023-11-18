Огнеборцы спасли 81-летнюю женщину во время пожара в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Инцидент произошёл около 15 часов 17 ноября в микрорайоне Байтак.

Пожар случился в двухэтажном частом жилом доме общей площадью 260 квадратных метров.

— Ранее оперативный дежурный службы пожаротушения Нурлыбек Катапов, проходя возле дома в нерабочее время, заметил густой дым из окна дома и сразу же направился туда. Нурлыбек вошёл в дом, объятый огнём и дымом, и спас 81-летнею женщину. После этого пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пенсионерка получила ожоги третьей степени и находится в реанимации. В 16:29 пожар ликвидировали. Причины выясняются.