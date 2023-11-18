Погоню со стрельбой за нарушителем скоростного режима устроили полицейские на трассе Атырау — Уральск, сообщает Polisia.kz.

Инцидент произошёл 17 ноября. Стражи порядка попытались остановить водителя Dalmlerchr Sler за превышение скорости. Однако он не выполнил их требования.

— Остановить его удалось, только заблокировав дорогу служебным транспортом со стороны села Индербор. Водитель, пытаясь объехать заграждение, наехал на ногу инспектора полиции и создал аварийную ситуацию для нескольких машин. Сотрудники полиции дважды выстрелили по колёсам автомобиля и два раза сделали предупредительные выстрелы в воздух, — рассказали правоохранители.

Только тогда машина остановилась и полицейским удалось задержать водителя 1989 года рождения. Он был трезв. Только вот автомобиль был не его.

В отношении нарушителя составили три протокола: за превышение скорости, за несоблюдение требований разметки и знаков, а также за невыполнение требований полицейских. Заведено и уголовное дело по части 3 статьи 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». Мужчине грозит до трёх лет заключения.