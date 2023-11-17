Сборная Казахстана по футболу в домашнем матче квалификации на чемпионат Европы-2024 победила Сан-Марино. Игра закончилась за счётом 3:1.

На мачте присутствовал президент Казахстана. Его пресс-служба сообщила, что вместе с главой государства национальную сборную поддерживали Димаш Кудайберген, главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва, заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин.