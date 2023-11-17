По данным «Казгидромета», в предстоящие выходные по республике прогнозируют усиление ветра до 29 метров в секунду и туманы.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +5..+7 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +2..+4 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.