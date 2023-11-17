В церемонии открытия приняли участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мереке Пшембаев, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, ветераны органов гражданской защиты.

Мереке Пшембаев отметил, что открытие специализированной пожарной части позволит снизить нагрузку на пожарные подразделения в г. Аксай, сократить время пути до места происшествия, а также повысить эффективность аварийно-спасательных работ не только в черте города, но и за его пределами.

Новая специализированная пожарная часть построена за счет средств местного бюджета и расчитана на четыре выезда. На вооружении части состоят четыре единицы техники. Основной радиус обеспечения безопасности населения специализированный пожарной части № 29 - это восточная часть города, в котором расположены новые микрорайоны, с численностью населения более 17 тысяч человек.

За вклад в развитие системы гражданской защиты аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам ДЧС.