Почти 600 тысяч тенге заплатят родители за порчу их детьми памятников под Актобе

Школьники повредили памятники на могилах в Актюбинской области. Их родителей привлекли к ответственности и обязали возместить ущерб.

Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области. Истец требовал возмещение материального ущерба и морального вреда.

— Требование мотивировано тем, что несовершеннолетние дети (школьники), проходя среди могил, расположенных на окраине посёлка, повредили места памятники. В том числе памятники родителей истца, — пояснили в пресс-службе суда.

Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей. Сумма штрафа не указана, но согласно КоАП, она составляет 10 МРП — 34 500 тенге.

Что касается ущерба, то истец и родители школьников заключили медиативное соглашение. За вандализм детей последние заплатят 572 700 тенге. Ущерб необходимо возместить до конца года. Определение суда не вступило в законную силу.