Детский сад разгромили школьники в Атырауской области
Об инциденте в социальных сетях сообщила журналист Гульмира Абыкай, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Случай произошел в городе Кульсары Жылыойского района.
- В Кульсары ученики 6-7 классов зашли в детский сад разгромили игровую, разбили окна, сломали детские шкафы и куклы, разорвали игрушки. Охранник поймал двух мальчишек, - написала пост Гульмира Абыкай.
В департаменте полиции Атырауской области прокомментировали ситуацию.
- По факту правонарушения вызвали родителей девяти учащихся, собранные материалы по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" направили в суд, - сообщили в ведомстве.
Другие подробности выясняются.
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