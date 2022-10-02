Об инциденте в социальных сетях сообщила журналист Гульмира Абыкай, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Детский сад разгромили школьники в Атырауской области Скриншот с видео Случай произошел в городе Кульсары Жылыойского района.
- В Кульсары ученики 6-7 классов зашли в детский сад разгромили игровую, разбили окна, сломали детские шкафы и куклы, разорвали игрушки. Охранник поймал двух мальчишек, -  написала пост Гульмира Абыкай.
В департаменте полиции  Атырауской области прокомментировали ситуацию.
- По факту правонарушения вызвали родителей девяти учащихся, собранные материалы по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" направили в суд, - сообщили в ведомстве.
Другие подробности выясняются.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  