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Социум Сказано сделано

Детям будут начислять стартовый капитал в Казахстане: как это работает

Сенат утвердил систему накоплений «Келешек», направленную на создание стартового образовательного капитала. Закон, регулирующий ее деятельность, направлен на подпись президенту.
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Детям будут начислять стартовый капитал в Казахстане: как это работает

Сенат утвердил систему накоплений «Келешек», направленную на создание стартового образовательного капитала. Закон, регулирующий ее деятельность, направлен на подпись президенту.

Так, начиная с 2025 года, система будет работать на базе уже существующей государственной образовательной накопительной системы «Aqyl». Родители смогут открыть счет на имя ребенка в любом возрасте и в любом банке. На счета детей, достигших 5 лет, государство будет начислять 60 МРП. Сумма ежегодно пересчитывается и на данный момент она составляет около 221 520 тенге. Для детей-сирот сумма составляет 120 МРП (443 040 тенге). Госпремия составит 5% годовых, для детей из социально уязвимых семей – 7%.

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МРП в 2025 году составит 3932 тенге, что на 240 тенге больше, чем в текущем.

На что можно потратить средства?

  • Оплата обучения в колледжах и вузах Казахстана и за рубежом;
  • Продолжение накоплений;
  • Перевод третьим лицам;
  • Приобретение жилья.

Если ребёнок получит образовательный грант, накопления останутся в распоряжении семьи.

Напомним, система «Келешек» предназначена для формирования образовательных накоплений, и ее работа будет предусматривать участие государства, родителей и финансовых институтов. Основная цель системы – создание накоплений для оплаты образовательных услуг, включая высшее образование, обучение в колледже или магистратуре.

Законопроект устанавливает требования к ежегодному минимальному взносу родителей на счёт ребенка: 12 МРП для детей из социально уязвимых семей, 24 МРП для остальных детей. После открытия счета родители и родственники могут делать дополнительные взносы. Кроме того, на накопления будет начисляться государственная премия: 5% - для всех детей, 7% - для детей из уязвимых семей.

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