Детям будут начислять стартовый капитал в Казахстане: как это работает

Сенат утвердил систему накоплений «Келешек», направленную на создание стартового образовательного капитала. Закон, регулирующий ее деятельность, направлен на подпись президенту.

Сенат утвердил систему накоплений «Келешек», направленную на создание стартового образовательного капитала. Закон, регулирующий ее деятельность, направлен на подпись президенту.

Так, начиная с 2025 года, система будет работать на базе уже существующей государственной образовательной накопительной системы «Aqyl». Родители смогут открыть счет на имя ребенка в любом возрасте и в любом банке. На счета детей, достигших 5 лет, государство будет начислять 60 МРП. Сумма ежегодно пересчитывается и на данный момент она составляет около 221 520 тенге. Для детей-сирот сумма составляет 120 МРП (443 040 тенге). Госпремия составит 5% годовых, для детей из социально уязвимых семей – 7%.

МРП в 2025 году составит 3932 тенге, что на 240 тенге больше, чем в текущем.

На что можно потратить средства?

Оплата обучения в колледжах и вузах Казахстана и за рубежом;

Продолжение накоплений;

Перевод третьим лицам;

Приобретение жилья.

Если ребёнок получит образовательный грант, накопления останутся в распоряжении семьи.

Напомним, система «Келешек» предназначена для формирования образовательных накоплений, и ее работа будет предусматривать участие государства, родителей и финансовых институтов. Основная цель системы – создание накоплений для оплаты образовательных услуг, включая высшее образование, обучение в колледже или магистратуре.

Законопроект устанавливает требования к ежегодному минимальному взносу родителей на счёт ребенка: 12 МРП для детей из социально уязвимых семей, 24 МРП для остальных детей. После открытия счета родители и родственники могут делать дополнительные взносы. Кроме того, на накопления будет начисляться государственная премия: 5% - для всех детей, 7% - для детей из уязвимых семей.