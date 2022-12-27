Детям не в чем идти на утренники: жительница Уральска просит помощи

– Четыре года назад я развелась с супругом, осталась с тремя детьми, мама сильно заболела, а отец ушёл. Я переехала жить к маме в частный дом, там было холодно. Вызвала газовиков, но трубы к этому времени уже замёрзли и лопнули. Нам пришлось снять квартиру на зиму, детей оставила с больной мамой, а сама вышла на работу в школьную столовую. В это время в нашем пустом доме заселились бомжи и утроили там пожар. Восстанавливать его не было возможности, я накопила немного денег и в 2019 купила небольшой дачный домик в районе Омеги за 670 тысяч тенге. Участок был заросший, я привела его в порядок, но зимой там было тоже холодно и зимой нам приходилось снимать жильё, - вспоминает Кристина.Позже она познакомилась с мужчиной и стала жить в гражданском браке, родила ещё двух дочерей. Однако муж начал выпивать, перестал работать и в конце концов ушёл. Финансово он своим детям, по словам Кристины, не помогает. Сейчас женщина с пятью детьми вынуждена вновь скитаться по квартирам. Старшая дочь учиться в 11 классе, ходит на курсы. Средним сыновьям Эмилю и Камилю 12 и семь лет, они всячески стараются помогать маме. Младшим дочерям Дарьяне и Софии три и один годик. В садик они пока не ходят и Кристина по этой причине не может выйти на работу. За аренду маленькой квартирки она платит 45 тысяч тенге, плюс оплата коммунальных услуг.
– Я хотела вернуться в столовую, где когда-то работала. Но наша очередь в детский сад ещё не подошла. Получаю адресную социальную помощь в 56 тысяч тенге и алименты в 12 тысяч тенге. На этом весь наш доход. Второй супруг алименты не платит. Пособие по многодетной матери не получаю, нужно оформлять документы, но там есть проблемы. Счета заблокированы, так как в трудные моменты взяла деньги в микрокредитной организации, - сетует Кристина.Она еле сводит концы с концами. По её словам, на АСП она покупает самое необходимое и платит за квартиру. На сладости и мясо денег практически не остаётся.
– Детям взяла зимние вещи из благотворительного фонда. Но среднему не досталась и он ходит в старой. Я как могла зашила дыры. Сын ходит в этой куртке, говорит, дети его обзывают. Младшей дочери постоянно нужны подгузники, молоко беру постоянно. Фрукты очень редко покупаю. Получила продуктовую корзину, там было молоко, пюре и каши. Детей оставлять не с кем, мама временно живет в центре адаптации, у неё проблемы со здоровьем. Мне так даже спокойнее, знаю, что за ней ухаживают, она в тепле, сыта и одета. Старшая дочь сидит с детьми, когда мне нужно с документами возиться. Но ей ведь нужно учиться и живёт она в основном со свекровью. Младшие дети не смогли сходить на утренники, так как одевать им нечего, - говорит Кристина.Второй супруг не только не работает и не платит алименты, но и распространяет слухи о том, что бывшая супруга частенько употребляет алкоголь.
– Как видите, у меня чисто, дети ухоженные, как могу стараюсь дать им необходимое. Не всегда получается. Если бы я была алкоголичкой, то детей давно у меня забрали бы. Сейчас нахожусь в тяжёлом положении. На носу Новый год, а детям даже сладости купить не могу, - говорит со слезами на глазах Кристина.Многодетная мама обращается за помощью к неравнодушным горожанам. Семья будет рада любой помощи. Желающие могут связаться с Кристиной по номеру 7 (705) 218 34 17 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора