Детям не в чем идти на утренники: жительница Уральска просит помощи

Несколько лет назад у женщины сгорел дом, и с тех пор она вынуждена скитаться по съёмным квартирам, передаёт портал «Мой ГОРОД». 36-летняя Кристина Сагиева с пятью детьми живёт в однокомнатной квартирке площадью 15 квадратных метров. Женщина вынуждена снимать это жильё, так как несколько лет назад её дом сгорел, а купленный дачный домик оказался непригоден для жилья. Стены дома покрылись плесенью, а зимой жутко холодно. – Четыре года назад я развелась с супругом, осталась с тремя детьми, мама сильно заболела, а отец ушёл. Я переехала жить к маме в частный дом, там было холодно. Вызвала газовик