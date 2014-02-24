Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Экономист Пётр Своик заявил, что за последние 12 лет казахстанцы, имеющие официальную работу, "подарили" инфляции и девальвациям в среднем по $500, пишет Forbes.kz. Эксперт утверждает, что при девальвации 2009 усредненный вкладчик потерял примерно $100, а в феврале 2014 – уже ровным счетом $494. При этом, по словам вице-премьера РК - министра финансов Бахыта Султанова, пенсионные накопления казахстанцев не будут подвергнуты индексации. Они не подешевели, так как считаются в тенге, а не в долларах. "Однако все мы понимаем, что важно не само по себе количество тенге, а то, что на эти деньги можно купить. Не секрет ведь, что на 1 000 тенге образца 2002 можно было приобрести много более, чем на нынешнюю тысячу", - пишет Своик. Он приводит таблицу, на которой показано изменение пенсионных накоплений в долларовом эквиваленте. "Девальвация-2009 "съела" $370 млн ($10,03 млрд  – $9,66 млрд). Нынешнее же, образца 2014, обесценивание нацвалюты "сжевала" успевшую сильно подрасти за пять лет тенговую массу гораздо больше – в объеме $700 млн ($21,12 млрд – $20,42 млрд)", - отмечает экономист. Своик подчеркнул, что в среднем все пенсионное накопительство выглядит несерьезно. Конечно, больше 3 трлн тенге, или свыше $20 млрд, – это немало. Но всего по $2 тыс. накоплений на одного вкладчика за целых 16 лет – это пшик!