Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - В период корректировки курса тенге актюбинские филиалы  «БТА банка», «Дельта банка» и «Казкоммерцбанка» допустили высокий обменный курс, - рассказал первый заместитель акима области Нурмухамбет АБДИБЕКОВ. - В результате принятых мер банки привели ситуацию в норму.  Стали реализовать валюту в заданном коридоре. Материалы для рассмотрения по этим фактам направили в «Нацбанк Казахстана». С последствиями девальвации в Актюбинской области борются по четырем направлениям: отслеживают рынок продуктов питания, ГСМ, лекарств и продажи валюты. Если на рынке ГСМ, лекарств и валюты удалось навести порядок, то с продуктами питания – проблема. Цены лезут вверх. - Я пригласил оптовиков, призвал их к патриотизму и попросил помочь, - сказал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - За эти годы они построили гипермаркеты, создали большие холдинги. Мы им когда-то помогли, теперь пусть помогают нам. Какие-то продукты они продают в убыток, какие-то с прибылью. Все это нужно нивелировать и выравнивать. Акимы районов и города Актобе должны управлять процессом. Только так в течение месяца-полутора мы будем работать. А потом уже пойдут сады-огороды, с апреля поднимут зарплаты, будет легче.