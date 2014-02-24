Иллюстративное фото с сайта www.kamaz-kamaz.ru Иллюстративное фото с сайта www.kamaz-kamaz.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Байганинском районе в 3 километрах от села Караулкелди, на автодороге Актобе-Астрахань, перевернулся "КамАЗ". Согласно информации областного департамента ЧС, 22 февраля в 14 ч. произошло опрокидывание автомобиля "КамАЗ", принадлежащего ТОО «Спецтрансвест». В результате ДТП 20 тонн нефти разлилось на площади 10 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Произведены работы по демеркуризации почвы работниками ТОО «Спецтрансвест». Айдар БАЙЖАНОВ