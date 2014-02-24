Иллюстративное фото с сайта www.zdrav.kz Иллюстративное фото с сайта www.zdrav.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов суда следует, что племянница в подавленном состоянии рассказала тете о проблемах в отношениях с парнем. Чтобы как-то утешить девочку, тетя предложила выпить. После выпитых двух бутылок пива несовершеннолетняя пыталась покончить с собой. За доведение несовершеннолетней до состояния алкогольного опьянения женщину оштрафовали на 37 040 тенге. Постановление специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области еще не вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ