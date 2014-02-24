В Уральске 23 февраля чечено-ингушское культурно-просветительское общество "Вайнах" организовало вечер памяти - 70-летие массовой депортации чеченцев и ингушей. В конференции приняли участие, члены ассамблеи народа Казахстана и представители этнокультурных объединений, студенты и историки. Было отправлено 180 эшелонов с общим количеством переселяемых 493 269 человек. В пути следования родилось 56 человек, умерло 1272 человека. По официальным данным в ходе операции были убиты 780 человек, арестовано 2016 "антисоветского элемента", изъято более 20 тыс. единиц огнестрельного оружия, в том числе 4868 винтовок, 479 пулемётов и автоматов. Скрыться в горах сумели 6544 человека. Основной причиной гибели депортированных в сильные морозы назывались атмосферные и изменившиеся бытовые факторы, хронические изнуряющие заболевания, физическая слабость конвоируемых ввиду их преклонного либо юного возраста. В фойе Дворца студентов КазИИТУ гостям представили книжную выставку и архивные фотодокументы материалы о депортации. Люди плакали, когда смотрели фильм "Вера", снятый по хронологии 44 года. Председатель чечено-ингушского общества "Вайнах"сказал, что благодаря гостеприимству казахов депортированным народам удалось выжить и адаптироваться к новым условиям после бесчеловечных репрессий Сталина. О произволе властей и ужасах трагедии рассказал очевидец тех событий, председатель совета старейшин общества "Вайнах" Мухтар БОКАЕВ. источник "Википедия" 31 января 1944 года принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и депортации её населения в Среднюю Азию и Казахстан "за пособничество фашистским оккупантам". ЧИАССР упразднена, из её состава в Дагестанскую АССР переданы 4 района, в Северо-Осетинскую АССР - один район, на остальной территории образована Грозненская область. 20 февраля в Грозный прибыл Берия и лично руководил операцией, куда под видом "учений в горной местности" была переброшена армия в составе 100 тыс. человек. 21 февраля он издал приказ по НКВД о депортации чечено-ингушского населения. Об этом Берия докладывал Сталину. Депортация и отправка эшелонов в пункты назначения началась 23 февраля 1944 года в 02:00 по местному времени и завершилась 9 марта того же года. Операция началась по кодовому слову "Пантера", которое было передано по радио. НКГБ сообщал также о "ряде безобразных фактов нарушения революционной законности, самочинных расстрелах над оставшимися после переселения чеченками-старухами, больными, калеками, которые не могли следовать". Согласно документам, в одном из селений были убиты три человека, в том числе восьмилетний мальчик, в другом - "пять женщин-старух", в третьем - "по не уточненным данным" "самочинный расстрел больных и калек до 60 человек". Есть также неподтверждённые сведения о сожжении заживо до 700 человек в ауле Хайбах в Галанчожском районе.