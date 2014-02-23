Иллюстративное фото с сайта www.izvestia29.ru Иллюстративное фото с сайта www.izvestia29.ru Около 16 тысяч жителей Актюбинской области в этом году получат долгожданный газ в свои дома. Как прозвучало на отчете акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА, в этом году планируют построить подводящие газопроводы к селам Иргиз и Кобда. Власти собираются возвести подводящий и внутрипоселковый газопровод к селу Родниковка Мартукского района. Ставится задача построить внутрипоселковые газопроводы в селах Караулкельды и Маржанбулак. Кроме того, в нынешнем году выделили средства на строительство подводящих газопроводов к селам Уил и Жайсан, подводящего и внутрипоселкового газопровода к селам Бескопа и Кайындысай Алгинского, Алия, Талдысай и Бестау Кобдинского районов. Есть в бюджете деньги на строительство внутрипоселковых газопроводов в селах Ульке города Актобе, Карабутак, Кобда, Аккемер, Степное и Бородиновка. Всего в нынешнем году планируют возвести 120 километров газопроводных сетей. 6200 сельчан собираются обеспечать в этом году качественной питьевой водой по программе "Ак булак". Для этого требуется построить и реконструировать свыше 184 километров водопроводно-канализационных сетей. Сейчас водопроводной водой пользуется свыше 90 процентов населения области. Почти 10 миллиардов тенге выделяют на ремонт и реконструкцию автодорог области в нынешнем году. Аким области обещал отремонтировать внутрипоселковые дороги в Кобдинском, Мартукском, Мугалжарском, Байганинском, Шалкарском, Алгинском и Айтекебийскомрайоне районах. Архимед МУХАМБЕТОВ обещал завершить ремонт автодорог области: Покровка - Темир - Кенкияк - Эмба, Карабутак - Комсомол - Северное - Ушкатты и подъезд к селу Иргиз. В следующем году продолжатся работы по реконструкции автодороги Шубаркудук - Уил - Кобда - Соль-Илецк. Кроме того, завершат реконструкцию 33 километров автодороги Самара - Шымкент на въезде в город, достроят подъездную дорогу к микрорайону Нур Актобе и путепровод на автодороге Актобе - Мартук в районе рельсобалочного завода.