Фото с сайта smartclever.com.ua Фото с сайта smartclever.com.ua На Украине отменен закон "О государственной языковой политике", позволявший придавать официальный статус русскому и другим негосударственным языкам на территории республики. Соответствующее решение приняла Верховная Рада, сообщает Lenta.ru. За отмену закона проголосовали 232 депутата из 450. Решение поддержали большинство депутатов из оппозиционных фракций "Батькивщина" и УДАР, в полном составе за него голосовала националистическая фракция "Свобода". Закон о языковой политике был принят по инициативе правящей Партии регионов в 2012 году, в преддверии парламентских выборов. Он предусматривал, что в тех регионах Украины, где негосударственный язык является родным по меньшей мере для десяти процентов населения, ему присваивается статус регионального. Этот статус означает, в частности, что язык используется в делопроизводстве и при общении местных органов власти с гражданами. После принятия закона русскому языку был официально предоставлен статус регионального в ряде городов и областей Украины. В некоторых населенных пунктах такой статус получили другие языки: например, румынский и венгерский. В некоторых областях на западе Украины (Тернопольской, Львовской) местные власти признавать закон отказались. Против него выступила и украинская оппозиция, увидевшая в реформе угрозу для положения государственного (украинского) языка. Оппозиционеры уже тогда пообещали отменить закон в случае прихода к власти. Законопроект об отмене языковой реформы был зарегистрирован в парламенте еще в конце 2012 года. Его автором стал бывший соратник Виктора Ющенко, депутат от "Батькивщины" Вячеслав Кириленко. Возможность принять его оппозиционеры получили после того, как под их контроль перешла Верховная Рада. Ранее, на фоне развернувшейся на Украине "революции", ряд депутатов от правящей Партии регионов покинули свою фракцию и поддержали оппозиционеров. В результате в Раде было создано новое парламентское большинство, насчитывающее более 300 голосов. Депутаты уже проголосовали за отставку президента Виктора Януковича, освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко, назначение временных министров и временного президента.