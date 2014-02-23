Активисты предупредили Арсения Яценюка и Юлию Тимошенко, что победу одержали не они. Активисты Самообороны, охраняющие периметр Жулян, остановили автомобили Арсения Яценюка и Юлии Тимошенко для проверки. Люди напомнили политикам о равенстве. Из авто был вынужден выйти Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ. "Нас немного задело, как вы сюда заезжали. Мы хотим построить новую Украину, где не будет блатных", - сказал активист. Он напомнил политику, что законы Украины для всех одинаково равны. После общения с людьми, Яценюка пропустили. Следующим для проверки остановили автомобиль, в котором ехала Тимошенко. Люди попросили ее не забывать, кто совершил революцию, и оправдать надежды. "Я хочу, чтобы вы знали, для меня это самое главное", - сказала Тимошенко.